L'Effie d'or attribué aux Special Olympics et à Telenet

(Belga) Les Special Olympics et Telenet ont reçu l'Effie d'or, décerné mercredi soir à Bozar à Bruxelles. Les Effie Awards, qui en sont à leur 13e édition, récompensent chaque année les campagnes marketing et de communication les plus réussies en termes d'impact et d'efficacité. Cette année, 14 prix ont été remis.

"De nombreuses campagnes ont réussi à démontrer l'impact des investissements dans la communication, un certain nombre d'entre elles se sont distinguées cette année", a déclaré la présidente du jury Mira De Meyer, également general manager de Perrigo Belgium. "Les quatre Effie d'argent ont chancun à leur manière déclenché un mouvement au sein de la société. Les deux Effie d'or sont, eux, décernés pour des campagnes exceptionnelles venant d'annonceurs que nous connaissions déjà sur la scène Effie." Les quatre Effie d'argent ont été décernés à Delhaize, De Standaard, AB InBev - Jupiler et Ketnet. Les Effie de bronze ont été décernés à Aldi Belgique, bpost Banque, EG, Ikea, AB Inbev - Jupiler, Kom op tegen kanker, la Loterie Nationale et Scarlet. Le réseau publicitaire TBWA a été récompensé d'un Effie Beast, un prix récompensant la quantité et la qualité des campagnes menées ces 30 dernières années. (Belga)