Le Fonds de garantie voyages organisera dix vols de retour des vacanciers vendredi

(Belga) Le Fonds de garantie voyages organisera dix vols vendredi afin de ramener en Belgique des vacanciers du voyagiste Thomas Cook tombé en faillite. Les différentes liaisons sont énumérées sur le site internet www.gfg.be.

Il y aura ainsi huit vols assurés par Brussels Airlines (Djerba, Alicante, Heraklion, Malaga, Gran Canaria, Tenerife, Hurghada et Santorin) et deux autres par la compagnie charter turque Tailwind (Izmir et Antalya). (Belga)