Panique après une nouvelle secousse au Pakistan

Un séisme de magnitude 4,7 a été ressenti jeudi matin dans le nord-est du Pakistan, réplique du fort tremblement de terre de mardi qui avait fait 38 morts et des centaines de blessés, provoquant la panique chez les habitants.

Quelque 93 patients ont été transportés dans le principal hôpital public de Mirpur, ville du Cachemire pakistanais, après la secousse, dont la plupart, légèrement touchés, sont rentrés chez eux, a déclaré son directeur le Dr Farooq Noor à l'AFP.

Dix personnes, blessés aux jambes ou à la tête, restent toutefois prises en charge, a-t-il ajouté.

Un journaliste de l'AFP sur place a décrit ce nouveau séisme, survenu juste avant midi (7H00 GMT) comme "une vague sous terre".

A Mirpur, la population s'est ruée hors des bâtiments, en panique, parfois pieds nus, a constaté une équipe de l'AFP.

Certains récitaient des versets du Coran dans la rue. Des dizaines de patients, dont l'un en chaise roulante et l'autre allongé sur un brancard, ont été placés sur un trottoir.

"Je faisais les courses quand le séisme s'est produit. J'avais laissé ma fille dans une autre boutique. J'ai couru en panique pour la rechercher, le signal téléphonique s'était brièvement interrompu", raconte Sakina Bibi.

"J'avais perdu contact avec elle. Si quelque chose lui était arrivé, qu'aurais-je dit à son père?", poursuit-elle.

"La secousse a été si forte que je pensais que tous les bâtiments se seraient écroulés. Mais quand je suis descendu des escaliers, tout était intact. Dieu est avec nous", réagit Sagheer Ahmad.

De son côté, Mohammad qualifie l'expérience d'"enfer".

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), la secousse était d'une magnitude de 4,7. Le météorologue pakistanais Muhammad Riaz l'a pour sa part estimée à 4,4.

Mardi, un tremblement de terre de magnitude 5,2, ressenti jusqu'à Lahore ou New Delhi, à des centaines de kilomètres de l'épicentre, a fait au moins 38 morts dans la même zone.

Au total, 723 personnes ont été blessées par ces deux séismes, selon l'Autorité nationale de gestion des désastres (NDMA).

- "Rien à manger" -

Quelque 6.500 maisons ont également été détruites ou endommagées par la catastrophe de mardi, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Information du Cachemire pakistanais, Mushtaq Minhas.

"On n'a pas d'endroit pour vivre, on n'a rien à manger, on évacue les décombres et on essaie de faire redémarrer l'eau et l'électricité", se lamente Muhammad Waqas Aslam, un habitant du village de Nakkah Kharak, près de Mirpur.

Certaines routes ont été lézardées par de profondes crevasses, des véhicules ont été retournés, des ponts et pylônes ont été très abimés. L'armée pakistanaise a indiqué avoir déployé ses ingénieurs pour des réparations immédiates.

"Au moins 50.000 personnes ont été affectées et les infrastructures sont gravement touchées", a déclaré à l'AFP Chaudhry Rukhsar, un élu de l'assemblée du Cachemire.

D'après un communiqué du NDMA, plus de 1.800 tentes et 2.600 couvertures ont été distribuées aux sans-abris.

Le Pakistan, situé au point de rencontre entre les plaques tectoniques de l'Inde et de l'Eurasie, est particulièrement exposé aux tremblements de terre.

D'après un géologue contacté par l'AFP, le fait que la région de Mirpur se trouve sur une ligne de faille sismique et que les maisons aient été mal construites expliquerait notamment l'ampleur des dégâts.

Plus de 73.000 personnes avaient péri et environ 3,5 millions d'autres s'étaient retrouvées sans abri après un séisme de magnitude 7,6, survenu le 8 octobre 2005 à la limite entre le Cachemire pakistanais et la province voisine de Khyber Pakhtunkhwa.

En octobre 2015, un séisme de magnitude 7,5 avait fait près de 400 morts au Pakistan et en Afghanistan, détruisant des bâtiments sur un terrain accidenté qui avait entravé les opérations de secours.