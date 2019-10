Istanbul secoué par un séisme de magnitude 5,7

(Belga) Un séisme de magnitude 5,7 a secoué Istanbul jeudi, poussant de nombreux habitants à évacuer leurs habitations.

L'épicentre du séisme, qui a eu lieu vers 14H00 (13H00 en Belgique), a été localisé à Silivri, dans la banlieue d'Istanbul. Selon les autorités, le séisme n'a pas fait de dégât mais de nombreux bureaux et écoles ont été immédiatement évacués. Istanbul est situé à proximité d'une importante faille et les experts mettent en garde depuis des années contre la probable arrivée du "Big One" qui pourrait causer d'importants dégâts dans la mégapole de 16 millions d'habitants. La Turquie reste marquée par un séisme de magnitude 7,4 qui s'est produit le 17 août 1999 à Izmit, 100 km à l'est d'Istanbul, faisant au moins 17.400 morts, dont un millier dans la capitale économique du pays. (Belga)