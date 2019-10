Course-poursuite entre Etterbeek et le Ring: un homme "bien connu de la justice" arrêté

"Que se passe-t-il sur le Ring direction entre les 4 bras et la Hulpe? Nous avons été dépassés par une vingtaine de véhicules de police et aussi un hélicoptère", nous écrit Christophe via notre bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris, une course-poursuite a débuté en début d'après-midi depuis Etterbeek en Région bruxelloise finissant son parcours sur le Ring. Un homme à bord d'un véhicule a refusé de se soumettre aux injonctions de la police de la zone Montgomery avant de prendre la fuite, toujours à bord de sa voiture. Plusieurs véhicules de police et un appui aérien de la police fédérale (hélicoptère) ont été nécessaires pour neutraliser le véhicule de l'individu. La course-poursuite s'est étalée sur plusieurs kilomètres traversant différentes communes bruxelloises. "L'homme a été arrêté du côté du pont de Groenendael. Il est bien connu de nos services", indique la zone de police Montgomery.

La course-poursuite n'a causé aucun accident de la circulation.