Les tests de Mathieu : le OnePlus 7T, vraie star de l’automne côté Android

Le monde du smartphone est en pleine ébullition. Les ténors d’Android, Huawei et Samsung, sont malmenés. Il y a du coup plus de place pour la concurrence et OnePlus, une jeune marque chinoise à l’approche originale, se déploie. Au point d’ouvrir des bureaux en Belgique, à l’heure où la majorité des grandes entreprises concentrent leurs activités Benelux aux Pays-Bas. Cette expansion est parallèle à la sortie du OnePlus 7T, une version complètement remaniée du OnePlus 7 sorti au printemps. Je l’ai utilisé pendant une semaine et voici mon verdict.

Habituellement, à côté de l’iPhone, c’est Huawei qui tient l’affiche durant l’automne avec la sortie de sa série Mate. Mais en 2019, à cause des restrictions imposées par l’administration Trump, le géant chinois a été privé de Google, rendant son Mate 30 Pro (lire mon analyse), un chef d’œuvre d’ingénierie, pratiquement invendable dans une bonne partie du monde.

Dès lors, la star d’Android cet automne en Belgique, c’est OnePlus. Chaque année, l’entreprise, basée à Shenzhen en Chine (comme Huawei, d’ailleurs), sort une version T du smartphone lancé quelques mois plus tôt (voir mes tests du OnePlus 7 Pro et OnePlus 7).

Traditionnellement, il s’agit d’une mise-à-jour légère de la fiche technique, avec quelques petites retouches esthétiques à peine visibles et l’une ou l’autre fonction supplémentaire. Mais cette année, OnePlus est décidément surprenant : le 7T est complètement nouveau, alors qu’il y a quelques mois, quand sortaient pour la première fois deux déclinaisons d’un téléphone, c’est le 7 Pro qui se démarquait.

Quoi qu’il en soit, OnePlus surprend et casse les codes, et ça remue un marché saturé. Le 7T a d’ailleurs été présenté… en Inde, un immense marché sur lequel il est leader dans le segment des smartphones premium, devant Apple et Samsung. Un pays important pour OnePlus, donc, et qui est le seul à bénéficier de la sortie de la OnePlus TV, lancée au même moment. Pour le 7T Pro, il faudra attendre un évènement ultérieur à Londres, le 10 octobre.



Une "encoche" plus discrète que sur le 7 pour la caméra frontale (©RTLINFO)

Il a (presque) tout volé à son ainé

Cela fait une semaine que j’essaie le 7T et je peux déjà vous en parler dans le détail.

A l’intérieur comme à l’extérieur, c’est un concurrent inévitable à tous les smartphones Android du segment 549-599€ (on ne connait pas encore son prix final, mais ce sera dans cette fourchette). Il a l’une des meilleures fiches techniques de l’année : puce Snapdragon 855+, 8 GB de RAM, 128 GB de stockage interne, lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour le déverrouillage, grosse batterie de 3.800 mAh qui se charge encore plus rapidement (OnePlus parle de Warp Charge 30T: 70% de batterie en une heure), écran 90 Hz (rafraichissement plus élevé pour plus de fluidité) très brillant, et look irréprochable avec un dos en verre traité de manière très spéciale, qui lui donne un aspect métallique et mat. Deux couleurs très classes sont proposées: Frosted Silver et Glacier Blue (nos photos).

Il vole donc l’écran plus performant et la charge très rapide de son aîné, le 7 Pro, mais aussi les deux haut-parleurs pour de la stéréo, et les trois capteurs photo à l’arrière. Et le tout, dans un format plus compact et plus léger (190 grammes). Remarque: le bloc photo en cercle ressort assez bien du dos du smartphone, ce qui rend le recours à une coque de protection pratiquement indispensable :





Améliorations en photo

Le principal capteur de ce nouveau bloc d'optiques est le fameux Sony IMX586 de 48 MP, que l'on connait déjà bien. Mais le 7T peut désormais zoomer (2X et non 3X à l'aide d'un capteur dédié de 12MP) ou opter pour le très grand angle (117° en 16 MP). Des options qui deviennent indispensables pour plus de souplesse dans les prises de vue. Il y a également, comme Huawei le propose depuis quelques années, un mode 'super macro' à activer à la main en appuyant sur l’icône en forme de petite fleur. Il est alors possible de photographier un objet à deux ou trois centimètres de distance. Encore une option supplémentaire qui a son intérêt.

J'ai passé quelques heures à essayer les photos et les résultats sont bons. OnePlus a optimisé son logiciel de traitement (UltraShot Engine) et on voit la différence avec le OnePlus 7 Pro. On reste un cran en dessous de ce que propose par exemple le P30 Pro de Huawei, mais chaque année la qualité augmente. De quoi contenter un public de plus en plus exigeant.

Un mot sur le logiciel : le 7T est le premier smartphone à être commercialisé nativement avec Android 10 dans le monde. Il y a bien sûr la surcouche maison de OnePlus (OxygenOS), aussi discrète qu’élégante et qui n’ajoute que des options utiles, dont j'ai déjà parlé.

Les gestes de navigation ont été revus et sont plus intuitifs. Un appareil très fluide et très agréable à utiliser.







Conclusion

Les années et les modèles passent, mais OnePlus continue de sortir des valeurs sûres. Le 7T, disponible à la Fnac et chez CoolBlue en Belgique (et sur le site de OnePlus, bien entendu), est un maître achat pour tous ceux qui ont les moyens de dépenser environ 550€ pour un smartphone. Avec une garantie de mise-à-jour d’au moins trois ans, ce qui est nettement plus que la moyenne dans cette gamme de prix.

Le OnePlus 7T est l’essence de la marque. Même si son prix prend quelques dizaines d’euros chaque année, il reste ce qu’on appelait à l’époque un "iPhone killer" ou "flagship killer", c’est-à-dire un smartphone haut-de-gamme techniquement très proche des ténors (Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10, Sony Xperia 1) mais qui coûte plusieurs centaines d’euros en moins.

Je ne vois qu’une seule concession : l’étanchéité, qui n’est pas certifiée. Cependant, comme sur le OnePlus 7 Pro, j’ai remarqué un caoutchouc au niveau du tiroir de la carte SIM, ce qui me fait penser que le 7T peut être passé rapidement sous l’eau pour être lavé. Mais il n’y a aucune garantie, donc restez très prudent.

D’où viennent les économies, dès lors ? Sur le fait que OnePlus se concentre sur l’essentiel : faire des bons produits, avec des fonctions utiles pour sa "communauté" très importante. Contrairement à Xiaomi qui sort des lampes, des trottinettes et des routeurs, OnePlus se concentrent sur les smartphones, quelques écouteurs bien pratiques et bientôt, une TV.

En parlant de communauté, sachez que OnePlus a même une application préinstallée où chacun peut parler de OnePlus, faire des suggestions, poser des questions. Une personne vient d'être engagée en Belgique pour faire vivre cette communauté sur les réseaux sociaux. Les meilleures idées sont souvent incorporées dans les futurs logiciels ou matériels.

Enfin, dernières économies réalisées: ne cherchez pas, comme chez Samsung ou Huawei, une panoplie d’applications ou de services comme le cloud, le magasin d’applications dédié, etc… Tout cela est laissé à Google, et c’est sans doute une bonne chose pour tout le monde, car ça permet de changer de marque sans perdre ses repères.