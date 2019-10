Pairi Daiza accueille une otarie

(Belga) Une otarie de Steller mâle a rejoint le parc animalier de Pairi Daiza, indique celui-ci sur sa page Facebook. Mirai, âgé de huit ans, pèse plus de 600 kg.

Les otaries de Steller sont les plus imposantes au monde avec une taille comprise entre 2,50 et 3,25m et un poids pouvant varier entre 300 et 1.100kg. On compte aujourd'hui environ quelque 160.000 individus du genre dans la nature, principalement dans l'ouest de l'Alaska et sur les côtes de la Californie et de l'Oregon. Le domaine comptait déjà deux femelles, Kiska et Icy, avec qui Mirai va désormais cohabiter. Tous les trois sont visibles dans le grand bassin de "La Dernière Frontière". (Belga)