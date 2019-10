Céline Dion annoncée aux Vieilles Charrues en 2020

Céline Dion se produira aux Vieilles Charrues, à Carhaix (Finistère) le 16 juillet 2020 lors d'un "concert exceptionnel", ont annoncé jeudi les organisateurs du plus grand festival d'Europe.

"Pour sa 29e édition, le festival des Vieilles Charrues réussit le tour de force d'inscrire Carhaix au programme de la tournée mondiale de la superstar québécoise", se félicitent-ils dans un communiqué.

"Pour sa seule date en festival français, Céline Dion proposera un show aussi spectaculaire qu'intime jeudi 16 juillet 2020", poursuivent-ils, avant de s'amuser: "Après Las Vegas, Carhaix!".

Après 16 ans dans la capitale du jeu, la superstar de 51 ans a entamé le 18 septembre dans sa province natale le premier concert de sa nouvelle tournée internationale, "Courage", la première depuis dix ans.

Après neuf dates à Québec puis Montréal, la chanteuse aux près de 250 millions d'albums vendus se produira aux quatre coins de l'Amérique du Nord jusqu'en avril 2020, avant de se rendre sur d'autres continents, et en France.

Céline Dion a à son palmarès quatre tournées mondiales, 23 albums studios et des collaborations avec Jean-Jacques Goldman, Barbara Streisand ou Stevie Wonder.

Le festival breton mettra en vente des places pour la soirée du jeudi 16 juillet sur son site internet à partir du 9 octobre à 10H00. Prix du billet: 59 euros.

La 29e édition du festival qui se tient chaque année aux abords de Carhaix, petite ville du centre-Bretagne de près de 8.000 habitants, se tiendra du 16 au 19 juillet 2020.

La 28e édition de ce festival "100% associatif" a accueilli en quatre jours 270.000 spectateurs face à des artistes tels que Iggy Pop, Booba, Aya Nakamura, Tears for Fears, Christine and the Queens, Martin Garrix, David Guetta, Jeanne Added ou encore Boulevard des Airs.