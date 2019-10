Pourquoi le "lac" de Louvain-la-Neuve ressemble désormais à une étrange prairie? "Les végétaux ont filtré tous les métaux lourds" (vidéo)

Le bassin d'orage à Louvain-la-Neuve, souvent considéré comme un "lac", a été entièrement vidé afin de procéder à sa dépollution. En filtrant tous les métaux lourds, les végétaux ont épuré l'endroit. Les lieux seront très prochainement prêts à être à nouveau placés sous eaux. Pour cela, il faudra qu'il pleuve suffisamment.

À Louvain la neuve, un spectacle étonnant s'offre aux promeneurs: le lac est entièrement recouvert de végétation. À tel point qu'on dirait une immense prairie qui s'étend à l'arrière de l'Aula Magna, le complexe de salles de spectacles et de congrès. Le phénomène est tout à fait normal: il s'agit de la suite logique du vidage de ce bassin d'orage. En effet, il a fallu vider le bassin d'orage car l'eau y devenait sale. "Elle commençait à sentir mauvais et il y avait de la pollution", éclaire Jean-Claude Mangeot, garde forestier à Louvain-la-Neuve. Par la suite, en quelques mois, les boues se sont complètement régénérées. "La vase s'est tout à fait minéralisée, explique Jean-Claude Mangeot. Tous les végétaux et toutes les graines qui se trouvaient hors d'oxygène, se retrouvent avec de l'oxygène et ont redémarré. Se passe alors le phénomène de phytoremédiation lors duquel ils filtrent tous les métaux lourds et la pollution qu'il y avait dans le lac".

Des travaux sont encore en cours. Les experts placent des pierres qui limiteront la profondeur des eaux afin que les plantent puissent se développer correctement. Ensuite, il faudra remettre le tout sous eau. Des îles flottantes sont déjà préparées et seront remises en place. "Le lac sera à nouveau sous eau avec tous les végétaux dedans, poursuit le garde forestier à Louvain-la-Neuve. C'est la décomposition qui fera que l'eau va devenir beaucoup plus claire par la suite. Car toutes les bactéries qui seront dans l'eau vont s'attaquer à la pourriture des végétaux puis à tout ce qui est en suspension et l'eau redeviendra claire".

Pour que le bassin d'orage soit à nouveau sous eau, il faudra simplement qu'il pleuve. "S'il ne pleut pas du tout, ça va mettre un temps fou et s'il y a deux orages, ça peut aller vite", conclut le garde forestier.