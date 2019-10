Basic-Fit compte ouvrir 121 nouveaux clubs en Belgique dans les cinq ans

(Belga) Basic-Fit compte disposer de 300 clubs d'ici 2025, annonce vendredi l'enseigne de fitness, qui dispose de 179 établissements en Belgique pour le moment. A l'échelon international, la marque, qui compte déjà de plus de 700 salles, projette de franchir le cap du millier en 2021.

Outre les 179 implantations actuelles, 121 nouveaux centres devraient ouvrir leurs portes dans les cinq années à venir. Avec un effectif moyen de 3 à 4 collaborateurs, ce sont 500 emplois qui seront créés par la branche belge de l'enseigne au cours des prochaines années, vante Basic-Fit. Pour 2021, le groupe, plus grande chaîne de fitness d'Europe, aspire à disposer de 1.000 clubs sur le continent (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France et Espagne). Ce sont ainsi 125 nouveaux clubs qui ouvriront leurs portes tous les ans. D'après une étude internationale du bureau de consultance Deloitte menée en 2018 que relaie Basic-Fit, 7,3% des Belges (8,8% sans compter les moins de 15 ans) seulement sont abonnés à un centre de fitness. L'enseigne y voit donc un potentiel de croissance considérable et souhaite "promouvoir un style de vie plus actif et plus sain, notamment en rapprochant ses clubs des pratiquants". (Belga)