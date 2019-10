Panne générale à Disneyland Paris, "alors que le Parc est rempli de Belges": "Énorme file pour obtenir un dédommagement" (vidéo)

Les milliers de touristes déçus se sont repliés vendredi sur les petites attractions n'ayant pas besoin d'électricité, et sur les restaurants, pris d'assaut.

Vous étiez nombreux à contacter la rédaction de RTL INFO ce vendredi, depuis environ 10h30, pour signaler une panne générale dans le parc d'attractions Disneyland Paris. "Le parc Disneyland Paris est hors fonction depuis ce matin. Rien ne fonctionne en ce jour férié de Fédération Wallonie Bruxelles: le parc est remplis de Belges !", nous a écrit Bastien via le bouton orange. "La tension monte sur place suite au mécontentement des visiteurs avides d’attractions", précisait-il.

Le parc d'attractions Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée (à l'est de Paris), a en effet été victime vendredi d'une panne de courant partielle de trois heures, qui a affecté le fonctionnement de plusieurs attractions alors que de nombreux Belges avaient profité de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, jour férié dans les écoles francophones, pour prendre congé et venir visiter le parc en famille.

"C'est un générateur externe qui a été défaillant", confirmait la porte-parole de Disneyland Paris pour la Belgique, Sophie Dero. Cela a entraîné la mise à l'arrêt de plusieurs attractions.

A la suite de cette situation qualifiée d'"exceptionnelle", les services techniques ont été mobilisés en masse pour rétablir la situation le plus rapidement possible, avait ajouté la porte-parole, précisant toutefois que toutes les attractions n'avaient pas été impactées. Aux alentours de 13h00, les attractions qui avaient été touchées par la panne de courant ont pu progressivement être redémarrées.

"Vous vous en doutez, c'est un cas vraiment exceptionnel. Cette journée est traitée au cas par cas, de façon exceptionnelle. Il a été décidé d'ouvrir les parcs un petit peu plus longtemps ce soir et il est également possible de se présenter à City Hall, à l'entrée des parcs, preuve à l'appui, pour avoir un remboursement ou une compensation", expliquait la porte-parole à RTL INFO.

A 20h30, la file était encore longue à City Hall, où de nombreuses personnes venaient demander un dédommagement. "Énorme file pour obtenir un dédommagement à Disneyland. Vu la vitesse de progression ils en ont au moins jusque minuit", nous a écrit Marc via le bouton orange Alertez-nous.



©Alertez-nous