Mondiaux d'athlétisme: 346 cas de dopage en 2018

Trois-cent quarante-six cas de dopage ont été traités dans l'athlétisme au niveau international en 2018, a indiqué vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) à l'occasion de son rapport annuel pour sa première année pleine d'exercice.

Alors que s'ouvrent vendredi les Mondiaux de Doha (Qatar), l'AIU indique dans un communiqué avoir prélevé 8.489 échantillons sur l'année dans 124 pays, dont 6.007 hors compétition. La moitié des contrôles ont ciblé des coureurs de longues distance.

Les cas de dopage ont donné lieu à l'ouverture de 346 procédures par l'AIU (65) ou par les agences nationales antidopage, dont 117 concernaient l'usage de stéroïdes.

Lors de son premier rapport annuel (entre avril 2017 et avril 2018), l'organisation avait indiqué avoir prélevé 9.730 échantillons et traité 374 cas de dopage.

L'AIU a été créée en avril 2017 suite aux scandales de dopage et de corruption qui ont gangréné l'athlétisme mondial ces dernières années. Avec sa propre gouvernance, elle s'occupe depuis Monaco des tests, enquêtes et poursuites pour la lutte contre le dopage, la corruption ou la fraude au sein de l'athlétisme mondial.

"Si ces chiffres sont impressionnants et témoignent du travail acharné réalisé par l'équipe (passée de 5 à 20 personnes à temps plein), il est important de souligner que notre mission n'est pas d'+aligner des chiffres+, mais plutôt de centrer nos efforts sur la qualité et non sur la quantité, a déclaré le directeur de l'organisation Brett Clothier, cité dans le communiqué. Notre volonté est de veiller autant que possible à ce que toutes nos activités soient utiles et aient un impact réel à long terme pour protéger l'intégrité et la réputation de l'athlétisme."