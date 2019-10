Faillite de Thomas Cook: le fonds de garantie va rembourser les voyages annulés, voici comment s'y prendre

Tous les voyages annulés suite à la faillite de Thomas Cook seront remboursés par le Fonds de garantie. Au total, il va devoir traiter 35.000 dossiers. Comment les clients doivent-ils procéder?

En 25 ans, le fonds de garantie voyage a déjà fait face à une centaine de faillites, mais jamais de cette ampleur. Tout le monde sera remboursé, rassure la société d’assurance. "On a déjà renforcé les équipes. Actuellement, on répond au téléphone pratiquement sans attente, donc c'est relativemet bien. Comme nous avons les moyens financiers de les rembourser, nous, tout ce dont on a envie, c'est que ça aille le plus vite possible", explique Jean-Philippe Cuvelier, président du fonds de garantie voyages.

Les premiers voyageurs lésés seront remboursés d’ici 3 semaines. Concrètement, voici ce qu’il faut faire pour obtenir un remboursement: "Il faut soit aller dans leur agence de voyages, soit aller sur notre site, où il y a un beau document à remplir et à envoyer. Il faut l'envoyer par mail, ça ne sert à rien de téléphoner. Automatiquement, la machine leur rendra un accusé de réception, puis ça va suivre".

Une fois le formulaire rempli, il faudra joindre vos preuves de paiement et de réservation.

Le site internet du Fonds de garantie voyages: http://www.gfg.be