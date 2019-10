Mondiaux d'athlétisme: Vicaut et Tavernier assurent

Une qualification aisée pour les demi-finales pour l'un, une place en finale pour l'autre: Jimmy Vicaut (100 m) et Alexandra Tavernier (marteau) ont rempli leur contrat vendredi lors de la première journée des Mondiaux de Doha.

Arrivés sur la pointe des pieds au Qatar avec des ambitions plutôt mesurées, les Bleus peuvent avoir le sourire après un démarrage sans accroc au Khalifa stadium. Dans une enceinte qui n'a, comme redouté, pas fait le plein malgré la présence d'une forte et bruyante colonie kényane dans les tribunes, les Français programmés en ouverture des Championnats du monde n'ont pas failli.

Il y avait pourtant une petite inquiétude sur 100 m pour Jimmy Vicaut, aligné dans une série très relevée avec notamment le champion du monde 2011 Yohan Blake, l'Ivoirien Arthur Cissé et le Chinois Bingtian Su. Le recordman d'Europe (9 sec 86) a débarqué au Qatar après un été sans éclat au cours duquel il n'est pas allé plus vite que 10 sec 02 sur la ligne droite. Mais le sociétaire du SCO Ste Marguerite-Marseille a parfaitement négocié le premier obstacle dressé sur sa route en terminant 2e de sa série (10 sec 08) juste derrière Blake (10 sec 07).

Le plus dur reste bien entendu à venir avec les demi-finales et la grande finale prévues samedi mais il y aura peut-être quelque chose à aller chercher derrière les deux bolides américains Christian Coleman, impressionnant d'aisance (9 sec 98) pour sa première course depuis la révélation fin août de ses trois manquements à ses obligations de localisation antidopage, et Justin Gatlin (10 sec 06).

- "Aller plus vite" -

"Je suis content, j'ai eu de bonnes sensations avec un bon départ, a lâché Vicaut. Je suis un peu en cycle arrière en fin de course, mais j'arrive à rester avec Blake. Demain il faudra aller plus vite. Mais aujourd'hui j'ai pris du plaisir."

Pour Alexandra Tavernier, l'une des rares chances de médaille française, il aura suffi d'un essai (72,91 m) pour valider sa place en finale samedi. Sous les yeux de sa famille, la lanceuse de 25 ans, en quête d'un 2e podium mondial quatre ans après le bronze décroché à Pékin, n'a pourtant pas explosé de joie, loin de là, bien consciente que le plus dur reste à venir.

"C'est bien, mais ce n'est pas mon objectif, mon objectif c'est la finale, a-t-elle déclaré. C'était une +perf+ facile mais il ne fallait pas se faire piéger".

Un traquenard dans lequel est tombé l'Américaine Brooke Andersen, éliminée malgré sa 2e position au bilan de l'année.

- "Une bonne nuit de sommeil" -

Place désormais à la "récupération" pour Tavernier, qui aura un très bon coup à jouer samedi, surtout en l'absence de la reine du marteau Anita Wlodarczyk, double championne olympique et quadruple médaillée d'or mondiale, opérée du genou gauche.

"Maintenant que je connais le stade, je vais pouvoir me préparer au mieux. Il va me falloir une bonne nuit de sommeil en emmagasinant tous les éléments du stade, du cercle. Je venais un peu dans l'inconnue et je n'aime pas trop ça. Je suis quelqu'un de très carré et je n'aime pas les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, ça m'énerve", a-t-elle expliqué.

Tavernier a surtout été surprise par la chaleur régnant sur la piste malgré la technologie mise en place pour rafraîchir le stade et contrer les températures caniculaires du Qatar.

"L'enceinte est climatisée au niveau des tribunes, pas sur la piste, a-t-elle témoigné. Donc on nous a dit qu'il ferait hyper froid mais il fait super chaud en fait. Et puis il y a des trous d'évacuation monstrueux sur le cercle de lancer d'au moins 5 cm de diamètre, pile à l'endroit où on met nos pieds. Ce n'est pas dangereux mais c'est chiant."

Outre Vicaut et Tavernier, Rénelle Lamote (800 m), qualifiée pour les demi-finales de samedi, Ninon Guillon-Romarin, qui a obtenu son ticket pour la finale de la perche (dimanche), et Ludvy Vaillant, 4e temps de l'année sur 400 m haies et 2e de sa série, ont complété cette première journée réussie pour les Bleus.