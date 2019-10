La France offre à Cuba trois chiots renifleurs de drogue et d'argent

Ils s'appellent Sniper, Search et Sniffer: trois chiots de la race Springer Spaniel, spécialisée dans la détection de drogue et d'argent, ont été offerts vendredi par la France aux autorités cubaines.

"Avec ce don, la France apporte son soutien à Cuba pour lutter contre les effets d'une forte consanguinité" parmi les chiens des forces de l'ordre cubaines, a déclaré l'ambassadeur Patrice Paoli, lors d'une cérémonie officielle.

Avec leurs faux-airs de cockers, ces chiens blancs tachetés de marron sont réputés très joueurs mais la race Springer Spaniel (ou Springer anglais) est aussi une race excellente dans la détection olfactive, utilisée également par les forces de l'ordre françaises.

Le don de ces chiots vient clôturer une semaine de formation, impartie par un expert cynophile de la police française, pour 24 chiens Springer Spaniel des douanes, de la police, de la brigade spécialisée et de la brigade criminelle cubaines.

Ces chiens, qui auparavant ne savaient détecter que des stupéfiants, ont été dressés, lors de cette formation, à renifler l'argent, qu'il s'agit d'euros, de dollars américains ou canadiens, afin de lutter contre le blanchiment d'argent, corollaire du trafic de drogue.

Agés de trois à quatre mois, les chiots offerts par la France auront une mission bien précise: "Nous allons les utiliser comme reproducteurs", indique le colonel Manuel Garcia Mendive, chef du département national de technique canine.

"Nous avons un haut niveau de consanguinité" parmi les chiens spécialisés en détection des forces de l'ordre cubaine, "donc cela rend moins efficace cette race", précise-t-il, signalant aussi des cas de malformations.

L'arrivée de ces chiots "nous permet de contrer les effets de cette consanguinité".

Pour la France, ces actions s'inscrivent dans un programme plus large de coopération, baptisé Alcorca, avec neuf pays des Caraïbes, pour lutter contre le crime organisé, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et leurs effets négatifs sur les îles françaises comme la Guadeloupe ou la Martinique.