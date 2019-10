Nyrstar - Nyrstar revoit ses résultats pour 2018 et annonce une perte nette de 649 millions d'euros

(Belga) La société minière et métallurgique Nyrstar a revu ses résultats annuels publiés fin mai dernier à la baisse, enregistrant finalement une perte nette de 649 millions d'euros au lieu des 618 millions d'euros annoncés précédemment, soit une différence de 31 millions d'euros, selon un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

En 2017, l'entreprise avait encore enregistré un gain de 47 millions d'euros. Le bilan révisé s'explique par la perte de valeur de la mine Myra Falls, indique la société. Nyrstar avait entamé une révision de sa structure de bilan en octobre 2018, à la suite des conditions financières et opérationnelles difficiles auxquelles elle était confrontée, rappelle l'entreprise dans son communiqué. "Ces circonstances comprenaient des baisses importantes du fonds de roulement et des liquidités au 4e trimestre de 2018 et au 1er trimestre de 2019, qui ont une nécessité un financement urgent à court terme", précise le texte. Combinés à la nette baisse de la performance de l'Ebitda sous-jacent du groupe en 2018 et à l'annulation de certaines dettes en 2019, ces facteurs l'ont conduit à réviser sa structure de bilan. La restructuration de Nyrstar s'est achevée le 31 juillet dernier, son actionnaire principal, Trafigura, devenant propriétaire de 98% des actions en circulation de NewCo, le nouveau groupe opérationnel de l'entreprise, cette dernière possédant les 2% restants. (Belga)