Thomas Cook - La moitié des touristes britanniques voyageant avec Thomas Cook sont rentrés chez eux

(Belga) Environ la moitié des plus de 150.000 touristes britanniques partis en voyage avec Thomas Cook est rentrée au pays, a annoncé samedi l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA). En cinq jours, 76.000 vacanciers ont atterri au Royaume-Uni à bord de 343 vols.

Il s'agit de la plus importante opération de rapatriement jamais connue. Elle devrait s'achever le dimanche 6 octobre prochain. Du côté de Thomas Cook Belgique, le week-end s'annonce également intense, avec un tiers de ses plus de 13.000 clients à l'étranger sur le retour samedi et dimanche. Plus de 8.000 Belges auront été rapatriés entre mercredi, date du lancement de l'opération, et dimanche compris. La grande majorité des vacanciers malchanceux devrait être de retour au pays d'ici le 6 octobre. (Belga)