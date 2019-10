L'édition bruxelloise de "Race for the Cure" annulée en raison du vent

L'édition bruxelloise de "Race for the Cure", qui devait se tenir ce dimanche dans le Bois de la Cambre, est annulée sur décision de la Région bruxelloise en raison de conditions atmosphériques défavorables, annonce samedi l'organisateur, l'ASBL de lutte contre le cancer du sein Think Pink, dans un communiqué. Les éditions de Namur et d'Anvers, également prévues pour ce dimanche, sont elles maintenues.

"Nous sommes extrêmement désolés de cette décision, mais ne voulons prendre aucun risque quant à la sécurité des participants, des bénévoles et de nos partenaires", s'excuse Think Pink. Les participants à cette marche et course à pied annuelle contre le cancer du sein qui ont déjà acheté un ticket sont les bienvenus ce dimanche à Namur (départ de l'Arsenal) et à Anvers (Linkeroever), précise l'organisation, ajoutant qu'elle travaille avec son partenaire Golazo pour proposer une nouvelle date bruxelloise dans les prochains jours. L'an dernier, l'événement avait attiré 21.000 marcheurs et coureurs. Jeudi, quelque 7.500 personnes étaient déjà inscrites pour Bruxelles, 2.700 pour Namur et 8.500 pour Anvers. Vendredi, Bruxelles Environnement avait déjà annoncé la fermeture des parcs régionaux en raison de l'alerte jaune aux rafales de vent de 70 à 80 km/h lancée par l'Institut royal météorologique (IRM) pour l'ensemble du pays. Celle-ci est valable à partir de dimanche midi jusqu'à 02h00 lundi.