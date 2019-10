Parapluies et vestes coupe-vent de sortie ce week-end

(Belga) À vos parapluies! À condition qu'ils ne s'envolent... La pluie et le vent sont de sortie ce samedi après-midi et s'inviteront encore dimanche, confirme l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Les nuages s'accompagneront cet après-midi d'averses et de pluie ici et là. Toutefois, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest en fin d'après-midi. Les maxima ne feront pas bondir le mercure, qui stagnera entre 13°C en Hautes Fagnes et 18°C dans l'intérieur des terres. Éole soufflera assez fort, et même fort à la mer, et distribuera des rafales jusqu'à 65 km/h. Après une accalmie nocturne, il reprendra sa besogne en fin de nuit avec des rafales jusqu'à 55 km/h. La nébulosité sera plus abondante et la moitié nord-ouest du pays essuyera des averses. L'Ardenne se tiendra plus au sec jusqu'à dimanche matin. Les minima s'établiront entre 10°C et 15°C. Dimanche, une nouvelle perturbation s'invitera au Plat pays. Les périodes de pluie et d'averses seront parfois soutenues et potentiellement orageuses. Les températures seront comparables à celles de samedi. Le vent se renforcera avec des rafales jusqu'à 75 km/h, voire au-delà à la Côte et sur les crêtes ardennaises. Il devrait toutefois diminuer en cours de nuit. (Belga)