"On nous a abandonnés": dépités, les habitants d'un immeuble de 8 étages à Schaerbeek sont privés d’ascenseurs (vidéo)

Cela fait trois semaines que les habitants d’un immeuble sont privés d’ascenseur à Schaerbeek en région bruxelloise. Pour les personnes âgées logées dans les derniers étages, sortir de chez soi est un vrai parcours du combattant. La société de logement social, propriétaire du bâtiment, assure que tout devrait rentrer dans l’ordre lundi prochain.

"Franchement, on nous a abandonnés". Marie-Ange et ses voisins n’en peuvent plus. Cela va faire trois semaines qu’ils sont privés d’ascenseurs. L’un est en travaux depuis le mois d’août. L’autre est tombé en panne début du mois.

"Cela fait cinq mois que j’ai été opérée pour la deuxième fois de la colonne vertébrale, donc je ne vous dis pas… J’habite au 7e étage. Je descends, je remonte et quand j’ai terminé de remonter, ma journée est foutue", confie Marie-Ange, une locataire.

Au total, 75 familles vivent sur huit étages. Pour les courses de Micheline, c’est le règne de la débrouille. "Mon fils m’aide. On descend les escaliers, on remonte… C’est très dur. Personne ne veut nous aider. Je m’attends à tout ici, il manque juste un incendie."



Les habitants pointent d’autres soucis de chaudière notamment. Des tuyaux de chauffages apparents et la présence d’amiante. Pour les ascenseurs, le propriétaire du bâtiment assure travailler sur le problème. "Les ascenseurs ne fonctionnent pas depuis plusieurs semaines car nous sommes en train de les moderniser. Nous avons tout à faire conscience des désagréments que connaissent les locataires. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de leur venir en aide. En même temps, on ne peut pas vider systématiquement un immeuble quand il y a un problème d’ascenseur", explique Myriam, la présidente du Foyer Schaerbeekois.

Le foyer promet qu’un des deux ascenseurs sera réparé lundi. En attendant ce weekend, il faudra encore monter les marches.