Prostitution, armes, drogues: un policier "ripoux" interpellé à Verviers

Un policier âgé d'une quarantaine d'années a été interpellé mardi puis placé sous mandat d'arrêt, a indiqué samedi le parquet de Liège. De nombreux faits lui sont reprochés : association de malfaiteurs, trafic de produits dopants, détention d'armes et proxénétisme notamment.

Mardi, la police fédérale a effectué quinze perquisitions en région verviétoise et interpellé cinq individus dont un policier, dans le cadre d'une enquête portant sur une association de malfaiteurs et un trafic de drogues et de produits dopants. Cette investigation, débutée il y a plusieurs mois, a finalement mené les enquêteurs vers une salle de sport située à Verviers. L'un des responsables de l'établissement était le policier en question. Il ne s'agit pas d'un policier de la zone locale (zone de police de Vesdre).

Sur place, les enquêteurs ont découvert des produits dopants, de la drogue, de grosses sommes d'argent, ainsi que des armes cachées dans un faux plafond. Ils ont également découvert, à l'étage de la salle de sport, des prostituées. Quatre des cinq individus interpellés ont été placés sous mandat d'arrêt, dont le policier verviétois. Vendredi, les suspects sont passés devant la chambre du conseil, qui a confirmé les mandats d'arrêt des prévenus. Le policier se trouve actuellement incarcéré à la prison de Huy, pendant que l'enquête se poursuit.