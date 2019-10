Joe Biden s'en prend à Trump dans un discours de campagne: "Je vais m'assurer qu'il perde et que vous gagniez!" (vidéo)

La campagne pour les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis est plus que lancée. En pleine affaire ukrainienne opposant Donald Trump et Joe Biden, le candidat démocrate a tenu un discours au Nevada dans lequel il s'en prend directement au président.

Donald Trump et Joe Biden sont tous les deux sur le coup d’une enquête après que les démocrates reprochent au Président d’avoir demandé à son homologue ukrainien d’enquêter sur Joe Biden, son principal rival pour la présidentielle 2020. Le démocrate a plaisanté sur la chose dans un discours prononcé dans l’état du Nevada, voisin de la Californie. Et quel choix puisque cet état est majoritairement acquis à sa cause.

Le candidat de 76ans a commencé par une boutade bien sentie: "C’est assez clair qu’il (Donald Trump, ndlr.) va s’accrocher au pouvoir. Après 70 sondages où je le bats, ce n’est pas surprenant que je sois le centre de son attention." Alors que l’actuel Président des États-Unis s’en prend ouvertement à son rival sur les réseaux sociaux, Joe Biden s’en sert pour sa campagne: "Il aimerait que je me concentre sur ses erreurs et sur la bataille entre nous. Ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos des américains. Il veut détourner ces élections pour qu’on ne se concentre pas sur vos vies, qu’on ne se concentre pas sur: la santé, l’éducation, le travail plutôt que la richesse, violence armée, changement climatique, immigration… Toutes ces choses pour lesquels il ne mérite plus d’être président des USA. Et je vais m’assurer que Donald Trump perde et que vous gagniez!"