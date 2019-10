Nigeria: neuf personnes tuées dans deux attaques de djihadistes

(Belga) Neuf personnes, dont un soldat et un policier, ont été tuées dans deux attaques distinctes lancées par des djihadistes dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé samedi des responsables et des miliciens.

Les combattants du groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), groupe issu d'une scission de Boko Haram, ont attaqué vendredi soir des soldats nigérians et tchadiens dans la ville de Gajiram, à 80 km de la capitale régionale, Maiduguri, provoquant une bataille intense. "Nous avons perdu huit personnes dans l'attaque, dont un policier, un chasseur local et six habitants", a déclaré Shettima Maina, responsable du district local. Dans une autre attaque, vendredi soir, des combattants présumés de Boko Haram s'en sont pris à un poste militaire dans la ville de Banki, à la frontière avec le Cameroun, tuant un soldat et détruisant un véhicule militaire, selon des sources militaires et miliciennes. En dix ans, l'insurrection djihadiste et sa répression dans le nord-est du Nigeria ont fait plus de 27.000 morts. Environ deux millions de déplacés ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. (Belga)