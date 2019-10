Tentative de meurtre ce samedi soir dans le centre de Charleroi: une personne dans un état inquiétant après avoir été poignardée

Une tentative de meurtre a eu lieu samedi soir, vers 19h, dans la ville basse de Charleroi, rue de Marchienne. Un coup de couteau a été donné au sein de la communauté africaine. L'auteur est déjà connu de la justice pour un meurtre et d'autres faits. Un auteur qui a pris la fuite et qui est recherché par la police.

La victime est dans un état jugé inquiétant.





Un quartier chaud moins surveillé ?

Le quartier du triangle de la ville basse est connu comme étant un lieu de vente de stupéfiants et de prostitution. Il avait fait l’objet de plusieurs actions de sécurisation de la police il y a quelques semaines à peine.

D’après les riverains, cette présence n’est plus aussi forte et la situation est à nouveau problématique. Un habitant nous explique: "Ils boivent, consomment des stupéfiants et puis cela part en vrille... Nous constatons malheureusement une diminution de la présence policière". L’incident de ce soir est, d’après eux, la preuve de cette situation.



© Fabian Vanhove