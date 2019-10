Des vents violents balaient la Belgique: pas une tempête, mais attention aux branches et aux marées!

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a placé le pays en alerte jaune vent tout ce dimanche depuis 13h00. "Nous prévoyons dès midi des rafales entre 70 et 80 km/h, voire localement plus sous une averse", explique l'Institut. Résultat: en raisons des risques de chutes de branches ou d'arbres déracinés, les parcs bruxellois ont été fermés à la circulation.

Cet après-midi et ce soir, les averses vont s'intensifier depuis l'ouest et le risque de quelques coups de tonnerre augmentera. Les maxima s'échelonneront entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort à localement fort.





Alerte IRM vent



La Belgique a été placée en alerte jaune ce dimanche depuis 13 heures. L'alerte sera maintenue jusqu'à 2h00 du matin à Bruxelles, dans le Hainaut, le Brabant wallon, le Brabant flamand et les Flandres. Elle est prolongée jusqu'à 3h00 à la Côte, 4h00 sur les provinces de Namur, Luxembourg, Anvers et Limbourg, et jusqu'à 6h00 en province de Liège.



A Bruxelles, tous les parcs sont fermés. Ce ne sera pas la tempête du siècle, mais des précautions s'imposent pour une raison simple: les arbres n'ont pas encore perdu leurs feuilles, explique David Dehenauw, chef de travaux à l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM): "Il y a beaucoup plus de force exercée par le vent sur les arbres, donc ils sont plus vulnérables. Lorsqu'il y a encore des feuilles sur les arbres, ça veut dire que déjà à partir de 70 km/h en rafale, on donne une alerte jaune. On prévoit des rafales, surtout dans le courant de l'après-midi et en soirée, entre 70 et localement 80 ou 85 km/h, donc on ne s'attend pas vraiment à de gros dégâts, c'est bien clair. Mais des chutes de branches, c'est possible".





Risque d'orages ce soir



Ce soir, on prévoit un temps instable avec des averses parfois intenses et risque de fortes rafales. Quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus. Durant la nuit de dimanche à lundi, le risque de pluie persistera surtout sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, il fera graduellement plus sec avec des éclaircies par endroits. Les minima descendront entre 8 et 13 degrés. Ce soir, le vent sera assez fort à fort, au littoral très fort.

Alerte IRM marées

Autre alerte concernant des intempéries, l'alerte jaune "marée forte". Elle concerne seulement la Côte belge et les provinces d'Anvers et de Flandre Orientale. "Nous prévoyons un niveau d’eau élevé la nuit prochaine, vers 2h50, à Ostende de 5m60 DNG ou un peu plus, pouvant conduire à une inondation temporaire des estacades, surtout en combinaison avec les vagues. Les promenades sur les estacades, les quais ou les digues ne sont pas sans danger", détaille l'IRM. Pour L'Escaut maritime, "marée de tempête sur l'Escaut maritime avec vers 05h20 lundi matin à Anvers des valeurs de +6m61 à +6m81 DNG", prévient encore l'Institut.



Les prévisions pour la semaine

Lundi, le ciel sera changeant avec, dans le courant de la journée, quelques averses par endroits. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest deviendra faible à modéré de secteur sud en fin de journée. Maxima de 13 à 18 degrés.

Mardi, le temps sera agité avec des pluies et averses parfois accompagnées d'orages. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h, voire davantage sous un orage. Maxima de 14 à 19 degrés.

Mercredi, le temps sera nettement plus calme, partiellement nuageux avec quelques faibles averses isolées. Il fera par contre plus frais avec des maxima de seulement 13 degrés dans le centre, sous un vent de nord-ouest faible à modéré dans l'intérieur des terres mais modéré à assez fort à la côte.

Jeudi, sous l'influence d'une zone de haute pression sur la France, le temps sera assez nuageux mais sec. La fraîcheur sera encore au rendez-vous avec des maxima qui ne dépasseront nulle part les 14 degrés.

Les prévisions pour vendredi sont encore très incertaines avec les restes de l'ouragan Lorenzo qui passeront bien au sud ou à proximité de nord pays. Des précipitations semblent probables ainsi qu'une hausse du vent. Les températures pourront monter jusqu'à 19 degrés.

Samedi, le temps pourrait être généralement sec mais la nébulosité assez abondante. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés sous un vent soutenu de sud-ouest.