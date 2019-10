Mondial de rugby: objectif 5 points pour l'Ecosse face aux Samoa

Avec le bonus, si possible... Relancée par la défaite surprise de l'Irlande contre le Japon, l'Ecosse doit remporter ses trois derniers matches, dont le premier lundi face aux Samoa (19h15 heure locale, 12h15 françaises), pour espérer voir les quarts de finale.

Largement dominés par leurs rivaux irlandais (27-3) en début de Mondial, les Ecossais semblaient abattus après leur défaite initiale. Et avoir quasiment fait une croix sur les quarts de finale pour la deuxième fois de leur histoire.

Mais l'exploit, samedi, du Japon contre l'Irlande (19-12) a (re)lancé une course à trois pour les deux places en quarts de finale. Et l'Ecosse est toujours dans le coup, à condition de pouvoir remporter ses trois derniers matches, contre les Samoa donc, puis la Russie avant un possible vrai-faux 8e de finale face au Japon, le 13 octobre.

Le sélectionneur Gregor Townsend a effectué cinq changements majeurs avec notamment le retour de l'expérimenté troisième ligne John Barclay.

"Les Samoa vont nous voir comme une bête blessée et ils vont venir pour nous achever. On n'est pas morts", a promis l'ancien international Sean Lamont, désormais entraîneur-adjoint.

"On ne peut pas essayer de rivaliser physiquement avec eux, il faut qu'on soit plus malins. On sait exactement ce qu'il nous attend, c'est un pays de guerriers", a-t-il ajouté.

En trois confrontations dans un Mondial, jamais les Samoans n'ont battu les Ecossais. Lors de leur dernière opposition, en 2015, le XV du Chardon l'avait emporté de justesse 36-33 grâce à un Greig Laidlaw XXL (un essai, cinq pénalités, trois transformations).

Le demi de mêlée écossais sera une nouvelle fois à la manœuvre au Kobe Misaki Stadium. Mais les Ecossais affronteront un adversaire amoindri par les suspension du centre Rey Lee-Lo et du talonneur Motu Matu'u, et par l'absence du n.8 Afaesetiti Amosa, blessé à un genou et déjà reparti. Tous trois ont été "victimes" du match remporté face à la Russie (34-9).

Les deux suspensions auront "un impact majeur", s'est plaint le sélectionneur Steve Jackson, qui rêve lui aussi, de porter son équipe jusqu'aux quarts de finale, comme en 1991 et 1995.