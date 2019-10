Christophe Giltay "ennuyé par le discours" de Frédéric Daerden: "A chaque gouvernement, c'est la même chose" (vidéo)

Le journaliste et chroniqueur Christophe Giltay était l'invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur RTL-TVI pour débattre avec Frédéric Daerden, vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de l'Égalité des chances.

"Je suis un peu ennuyé par le discours Mr Daerden", a d'emblée confié notre journaliste et chroniqueur Christophe Giltay au cours l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "A chaque gouvernement, c'est la même chose. On va investir dans l'enseignement, dans la recherche, dans l'avenir. Mais je ne connais pas un gouvernement qui n'ait pas dit cela ces 20 dernières années. Mais c'est un peu comme Soeur Anne, on ne voit pas venir grand chose. Les problèmes sont toujours là, les problèmes se posent et se reposent. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une quête sans fin. La Fédération Wallonie-Bruxelles a des boulets aux pieds dont elle n'arrive jamais à se libérer. Alors, est-ce viable? Est-ce qu'on n'est pas de toute façon en déficit structurel?".

"Il ne faut pas tomber dans le fatalisme", lui répond Daerden.

"Ni dans l'optimisme béat", riposte dans la foulée Christophe Giltay.

"Non, mais il faut avoir de l'optimisme et de l'ambition malgré tout", reprend ensuite Daerden. "Ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre en oeuvre les réformes importantes décidées durant la législature précédente. Nous devons respecter les délais. Pour le 15 octobre, nous devons avoir le budget de la Fédération. Je veux un ajustement budgétaire tôt l'année prochaine pour avoir vraiment un impactage de tout ce qu'on peut modifier. Mais je pense que durant les 5 ans à venir, il y a des choses réelles à faire".