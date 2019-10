Que se passe-t-il encore à Disneyland Paris? "Non, ce n'est pas la file d'attente pour une attraction..."

Plusieurs Belges se trouvant actuellement au parc d'attraction Disneyland Paris nous ont signalé une nouvelle panne via notre bouton orange Alertez-nous. Ce sont cette fois-ci les terminaux de paiement électroniques qui sont touchés de manière intermittente. Résultat: des files interminables aux distributeurs de billets, puisque seul l'argent liquide permettait ce dimanche de payer.

Les terminaux de paiement du parc souffrent de pannes intermittentes ce dimanche et toutes les équipes de Disneyland Paris ont été à pied d'oeuvre pour régler le problème au plus vite, nous confirme Sophie Dero, porte-parole de Disneyland Paris pour la Belgique.



Face à cette nouvelle panne, plusieurs visiteurs nous ont alertés. "Après la panne de ce vendredi, Disneyland Paris est aujourd'hui confronté à une panne générale des paiements électroniques. Files interminables devant les quelques distributeurs de billets qui seront certainement très rapidement à sec", dénonçait Caroline via Alertez-nous. "Après le vendredi noir, nous avons droit au dimanche sans moyen de payement! Une heure de file au distributeur de billets, s’il en reste encore. Beaucoup d’entre-nous rentreront sans les souvenirs tant attendus par les enfants", déplorait Stéphanie, qui nous a envoyé la photo ci-dessus nous expliquant : "La photo de la file d'attente. Non, ce n'est pas une attraction!"



Plutôt que d'attendre, d'autres ont pris une décision radicale. "Des files interminable sur les trois malheureux 'bancontact' du parc et impossible de manger sans liquide", déplorait Esther, ajoutant avoir trouvé la solution : "Depuis 11h30 on chercher à manger et on a finalement décider de quitter le parc pour pouvoir manger".

Si cette panne des terminaux de paiement n'a aucun lien avec celle touchant les attractions vendredi, tous trois vont quitter Disneyland Paris désabusés. "Il n'y avait aucune magie à Disney ce week-end désastreux", regrette Esther. "Super week-end de 3 jours payé au prix fort pour une accumulation de désagréments", résume Caroline.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.