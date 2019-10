Chaudfontaine: il tabasse la mère de ses enfants pendant des heures à coups de bouteille

Un quadragénaire a été privé de liberté samedi, pour avoir battu son ex-compagne durant plusieurs heures à Chaudfontaine, a indiqué dimanche le parquet de Liège.

L'homme, manifestement ivre, s'était rendu au domicile de son ex-compagne avec laquelle il a 6 enfants dont 3 habitent toujours avec leur mère. Une dispute a alors éclaté entre les deux protagonistes. L'homme en est venu aux mains et a également utilisé une bouteille pour asséner des coups à son ex. La dame a révélé aux policiers qu'elle était souvent victime de coups de la part de son ex-compagnon. Ce dernier, quant à lui, nie les faits et dit avoir uniquement donné une seule gifle à la mère de ses enfants. L'homme a été déféré dimanche matin au parquet de Liège.