"Certains se sont pris 25 amendes": à Ixelles, 13.000 redevances ont été envoyées en quelques semaines... à cause d'un bug informatique

À Ixelles, 13.000 redevances de 25 euros ont été adressées en quelques semaines pour des infractions de stationnement.

Les Ixellois ne sont pas devenus d'un coup de mauvais conducteurs. En fait, depuis avril, la commune a confié la gestion du stationnement à l'agence régionale Parking.Brussels et, dans la foulée, un bug informatique a empêché d'envoyer les redevances aux contrevenants. Quand il a été réglé, 3 mois plus tard, tout a été envoyé en même temps. Certains automobilistes ont donc reçu jusqu'à une vingtaine d'amendes d'un coup fois dans leurs boîtes aux lettres

"Les amendes n'ont pas été générées. Les gens qui se sont mal garés n'ont pas reçu l'amende parce que l'ordinateur était incapable de l'envoyer, explique Yves Rouyet, échevin de la Mobilité à Ixelles, au micro de Sébastien De Bock. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un problème avec les cartes riverains. Les gens qui avaient une carte riverain qui arrivait à expiration n'ont pas reçu une première amende et n'ont donc jamais été alertés sur le fait que la date d'expiration était arrivée. Comme il y avait un problème et que pendant plusieurs mois, les notifications n'ont jamais pu arriver chez les contrevenants, les gens ont continué à se garer avec une carte riverain obsolète. Ils pouvaient donc avoir plusieurs amendes par jour. A partir du moment où ce bug a été reçu début juillet, il y a des gens qui se sont pris 25 amendes."

Près de 4500 plaintes ont été enregistrées. Au total, 2.800 d'entre elles ont déjà été réglées. La commune d'Ixelles a demandé l'annulation de toutes les amendes liées au renouvellement de cartes riverains... et limité à 4 amendes par personnes dans les autres cas. "La commune est moins compétente qu'avant en matière de stationnement mais on a quand même dit à Parking.brussels qu'il y avait une situation inacceptable. On était submergés de plaintes et le collège a demandé à Parking.brussels de prendre des mesures fortes. Ils étaient en tort. On leur a demandé de limiter le nombre d'amendes pour ceux qui avaient commis des fautes. Au lieu qu'ils en paient 25, on a limité ça à 4. Et pour ceux qui avaient oublié de renouveler leur carte riverain, on a demandé de tout annuler."