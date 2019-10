Mouscron: un octogénaire intoxiqué au CO, il a été placé en caisson hyperbare à Lille

A la suite de la défaillance du chauffe-eau de son habitation, un octogénaire a été intoxiqué dimanche au CO à Mouscron. L'homme a été placé dans un caisson hyperbare à Lille (France), a-t-on appris auprès des pompiers.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche après-midi, vers 16h30, qu'une personne était inconsciente dans son habitation de la rue des Canonniers à Mouscron. Une autopompe, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Venant de Tourcoing (France), un SMUR est également intervenu. "L'homme a été découvert inanimé, par son fils, dans la salle de bain qui se situe au rez-de-chaussée de cette maison unifamiliale. L'octogénaire a été victime des émanations de monoxyde de carbone (CO) dues à un dysfonctionnement du chauffe-eau de la salle de bain. L'intéressé a été pris en charge par les urgentistes et admis dans un état préoccupant au Centre hospitalier de Lille où il a été placé dans un caisson hyperbare", explique lundi matin le lieutenant Guy Michaux qui a dirigé l'intervention. Lors d'un contrôle du bâtiment, les pompiers ont retrouvé des traces de CO jusqu'au 2e étage de l'habitation. Les lieux ont dû être ventilés.