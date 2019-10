Images CHOQUANTES: ils prennent des selfies devant le cercueil de Jacques Chirac aux Invalides

Dimanche, les Français ont convergé par milliers sous la pluie aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans, lors d'un large hommage populaire avant les cérémonies officielles lundi.

Dans le calme et le recueillement, la file d'attente, impressionnante, s'étendait dans l'après-midi sur des centaines et des centaines de mètres pour arriver devant le cercueil de l'ancien président français, placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides.



Les uns faisaient un au revoir de la main, d'autres un signe de croix. Mais le comportement choquant de certaines personnes a marqué les esprits. Ces visiteurs ont pris un selfie, devant la dépouille recouverte de bleu, blanc, rouge et entourée de drapeaux français et européen, sous un portrait géant de Jacques Chirac.



Sidérés, de nombreux internautes se sont exprimés sur les réseaux sociaux afin de dénoncer ces agissements. "Donc actuellement des gens font des heures de queue aux Invalides pour se prendre en selfie avec un cercueil... abracadabrantesque", a écrit une personne sur Twitter.



"L'égo en 2019 c'est se prendre en selfie avec en arrière-plan le cercueil de Jacques Chirac. Pourquoi cela n'est-il pas interdit ? Ferait-il cela avec un proche ? A vomir", a publié une internaute scandalisée.







