La journée du XV de France: un chassé-croisé et un hommage

L'un part, l'autre arrive: les joueurs du XV de France ont dit au revoir lundi à Kumamoto (sud du Japon) à leur coéquipier Demba Bamba, forfait pour la suite de la Coupe du monde, et accueilli son remplaçant Cedate Gomes après avoir rendu hommage à Jacques Chirac avant leur entraînement.

Deux rangées face à face, joueurs et encadrement mélangés: le jour du deuil national décrété par le gouvernement, les Bleus ont observé une minute de silence, sur le terrain du Suizenji Athletic Field en hommage à l'ancien président de la République, décédé jeudi.

Ils ont ensuite été réunis en rond par Louis Picamoles, capitaine mercredi à Fukuoka contre les Etats-Unis à la place de Guilhem Guirado, qui leur a tenu un discours avant la séance.

Une autre minute de silence sera observée avant le match, où les 23 joueurs français présents sur la feuille de match joueront avec un brassard noir.

Bamba aurait dû être titulaire pour ce deuxième match de Coupe du monde du XV de France mais sa cuisse droite a lâché vendredi, contraignant le pilier droit de 21 ans à déclarer forfait pour le reste de la compétition. Et à rentrer en France lundi.

En guise d'au revoir, ses coéquipiers lui ont offert une haie d'honneur, à leur hôtel Nikko, avant de partir à l'entraînement. "Merci les gars. Ramenez la Coupe à la maison", a écrit le champion du monde des moins de 20 ans sur son compte Twitter.

Il a également été touché par les "mots sympas" adressés par ses partenaires à l'annonce de son forfait, ainsi qu'il l'expliquait dimanche au site de World Rugby.

- Bamba "dégoûté" -

Bamba s'était aussi dit "dégoûté" de devoir renoncer: "C’est dur. C’est le début de la compétition, on a travaillé dur pour en arriver là. Et malheureusement, ça s’arrête pour moi. Je suis dégoûté. Mais je me dis que ça fait partie du sport (...) Maintenant, je vais rester à fond derrière les copains, regarder tous les matches. Quitte à me lever à 5 heures du matin" a-t-il déclaré.

Le néo-Lyonnais retiendra néanmoins ses premiers pas en Coupe du monde, en entrant en jeu contre l'Argentine le 21 septembre (23-21): "Ça, je peux le garder en mémoire. C’est du positif. Si j’en suis arrivé là, c’est que j’ai travaillé. Je vais continuer à bosser pour revenir encore plus fort."

Bamba triste, Gomes Sa heureux: le Racingman est arrivé peu après 19h00 locales (12h00 françaises) à Kumamoto en provenance de Paris, via Tokyo.

Le pilier droit restera jusqu'à mercredi à Kumamoto, pour se remettre du décalage horaire, pendant que ses équipiers rallieront mardi matin, via le Shinkansen (le TGV japonais), Fukuoka, quelque 130 kilomètres plus au nord, toujours sur l'île de Kyushu.

Ils découvriront en milieu d'après-midi le stade Hakatanomori pour l'entraînement du capitaine.