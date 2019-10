Mondial de rugby: l'Ecosse entretient l'espoir d'accéder aux quarts

Contrat rempli: l'Ecosse a remporté, lundi face aux Samoa (34-0), un succès bonifié vital dans sa course pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Les Ecossais, relancés par la victoire surprise du Japon face à l'Irlande (19-12) samedi, doivent désormais recommencer face à la Russie, le 9 octobre. Avant le choc face aux Japonais, qui aura vraisemblablement des allures de huitième de finale, le 13 octobre.

"C'était important de réagir après la semaine dernière (défaite contre l'Irlande). L'Ecosse a toujours eu des matches compliqués contre les Samoa donc je suis content avec notre performance", a souligné le capitaine Stuart McInally.

Mais que ce fut compliqué! Les Ecossais ont mis 30 minutes à rentrer dans le match et attendu la 75e pour inscrire leur quatrième essai, synonyme de bonus.

Avant ça, les hommes de Gregor Townsend ont certes abandonné de nombreux ballons en route, notamment en raison de l'humidité ambiante, mais ils ont été bien plus entreprenants que face à l'Irlande. A l'image de Finn Russell, une nouvelle fois décisif sur les deux premiers essais, avec un coup de pied sublime en coin, directement dans les bras de Sean Maitland (31e), puis une percée en solitaire, conclue par Greig Laidlaw (35e).

Et, même si leurs avants n'ont pas été souverains, le pilier WP Nel en tête, ils ont affiché davantage de volonté.

Signe d'une certaine confiance retrouvée, l'arrière Stuart Hogg (38e) a même tenté -et marqué- un drop des 40 mètres, le premier réussi par l'Ecosse depuis Duncan Weir face à l'Italie en 2014.

Distancés dans la course aux quarts de finale, les Samoans, eux, se sont montrés trop naïfs pour espérer bouleverser la hiérarchie (32 placages manqués, 10 ballons perdus). Ils ont également récolté, par l'ailier Ed Fidow, leurs troisième (59e) et quatrième (75e) cartons jaunes en deux rencontres de Coupe du monde.

Désormais, les Iliens joueront les juges de paix dans cette poule: il leur reste deux matches, contre le Japon le 5 octobre puis devant l'Irlande une semaine plus tard.

"Mais on est toujours en course, s'est défendu le sélectionneur Steve Jackson. On a gagné un de nos deux matches (contre la Russie) et il nous en reste deux. L'Ecosse et l'Irlande sont au même niveau. On va retourner au tableau noir pour voir où ça n'a pas marché."