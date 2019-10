Une jument et son poulain en piteux état alors que le marchand a déjà été condamné: comment en est-on arrivé là?

Dans Images à l'appui ce soir sur RTL-TVI, l'association Animaux en péril dénonce des cas d'animaux maltraités par un marchand multirécidiviste.

Ce sont des animaux en très mauvais état que l'association Animaux en péril retrouve parfois : très maigres, ils sont donc également très faibles. C'est le cas de cette jument et son petit qu'on peut découvrir dans l'émission. "On se demande comment les poulains restent relativement en état en étant nourris par une maman dans cet état-là", s'interroge un membre de l'association. Toute la graisse a fondu et c'est désormais sur ses réserves que (sur)vit cette jument.

Il était moins une pour ces deux chevaux : "Une jument comme ça, sans nourriture adapté, et c'était terminé pour elle, et aussi pour son poulain", note une autre personne qui donne aujourd'hui des soins adaptés aux chevaux.

Et ce n'est pas la première fois que l'association a à faire à ce marchand : il a été condamné mais très légèrement, et il a récidivé, comme le craignait Animaux en péril.

