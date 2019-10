B&B Hotels veut ouvrir 15 hôtels en Belgique d'ici 2023

(Belga) Le groupe hôtelier français B&B Hotels vient d'ouvrir son deuxième hôtel en Belgique (après Anvers), en face de la gare de Bruxelles-Midi.

Deux autres hôtels B&B sont en construction dans les centres-villes d'Anvers et de Gand et un permis de construire a été introduit pour un projet à proximité de la gare de Namur. Le groupe souhaiterait également s'implanter à Bruges, Malines, Louvain, Liège et Hasselt. Au total, il planifie l'ouverture de 15 établissements d'ici 2023 sur notre territoire. Le groupe hôtelier français compte plus de 500 hôtels en Europe avec plus de 44.000 chambres réparties dans 12 pays. "Nous avons ouvert 54 hôtels en 2018 dans le monde, lesquels sont soit des acquisitions, soit des constructions neuves. Nous souhaitons poursuivre ce rythme de développement pour les années à venir", peut-on lire dans le communiqué. Le groupe vise une clientèle d'affaires et de tourisme pour des courts séjours. (Belga)