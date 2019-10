A Rouen, Édouard Philippe essaie de rassurer une population toujours inquiète

Quatre jours après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, Édouard Philippe est venu lundi soir à Rouen pour tenter de convaincre une population toujours inquiète que les odeurs sont certes "gênantes" mais "pas nocives" et promettre "l'absolue transparence".

Depuis jeudi, cinq ministres ont fait le déplacement. Lundi soir, le Premier ministre a assuré devant l'usine que "la qualité de l'air n'est pas en cause", s'appuyant sur des analyses.

Il a réaffirmé sa "volonté extrêmement ferme de dire ce que nous savons dès que nous le savons", ajoutant qu'il "comprenait parfaitement l'inquiétude" de la population.

Sur l'origine de l'incendie, qui selon Lubrizol serait extérieure au site, Édouard Philippe a dit n'avoir "aucune information pour indiquer quelle hypothèse serait juste ou erronée".

Selon l'entreprise, "la vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d’abord été observé et signalé à l’extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l’origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s’est malheureusement propagé sur notre site".

Dans un communiqué, le groupe ajoute comprendre "que les populations environnantes se posent beaucoup de questions" et affirme travailler "avec les autorités locales afin de réaliser les tests environnementaux visant à assurer la sécurité des populations".

Lubrizol a par ailleurs déposé plainte samedi pour "destruction involontaire par explosion ou incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a-t-on appris auprès du parquet de Rouen.

Du côté de la population, l'inquiétude est restée forte lundi. Dans trois collèges des enseignants ont fait usage de leur "droit de retrait", se disant "trop incommodés et trop inquiets des odeurs persistantes et des vomissements". "S"ils considèrent que c'est la bonne mesure à prendre j'entends leur réaction", a commenté Édouard Philippe.

- "eau potable vérifiée" -

Après la diffusion lundi matin sur Twitter d'une vidéo montrant de l'eau noire s'écoulant d'un robinet de lavabo présenté comme rouennais, la Métropole de Rouen Normandie a rassuré la population sur la potabilité de l'eau des 71 communes de l'agglomération.

"Aucune trace de contamination n’a été relevée", assure la collectivité dans un communiqué. "Les réservoirs d’eau potable de la Métropole de la rive nord, sur laquelle s'est concentré le panache de fumée, ont tous été vérifiés", souligne-t-elle.

Dans la soirée, plusieurs centaines de manifestants scandant "on veut la vérité!" ont tenté d'entrer dans la salle où se tenait le conseil métropolitain de Rouen en présence du préfet. Ils ont été repoussés par la police sans incident.

De son côté, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a promis une indemnisation totale aux agriculteurs dont la production est affectée par les retombées de suie de l'incendie de l'usine chimique. "Vous devrez être indemnisés en totalité, d'abord par des avances" de trésorerie, a déclaré M. Guillaume à des éleveurs laitiers, lors de la visite de leur exploitation à Bois-Guillaume, près de Rouen.

La récolte des cultures et des denrées alimentaires d'origine animale est interdite dans une centaine de communes en raison des retombées de suie occasionnées par le nuage. Le lait, le miel et les œufs d'élevage en plein air pondus depuis jeudi sont visés "jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur les productions", selon des arrêtés préfectoraux.

Le Premier ministre s'est engagé de son côté à "accompagner" tous les agriculteurs de Normandie et d'autres régions.

L'usine Lubrizol, où travaillent 420 personnes, fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Elle a été classée Seveso seuil haut ce qui signale sa dangerosité et implique qu'elle bénéficie d'une surveillance particulière.

Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour "destructions involontaires" et "mise en danger d'autrui".