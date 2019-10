Accident sur l'autoroure E429 ce matin à hauteur de Leuze-en-Hainaut

Un accident s'est produit sur l'autoroute E429 à hauteur de Leuze-en-Hainaut où un camion a percuté la berme centrale. Il venait de Bruxelles et roulait vers Tournai. Dans ce sens, le passage est donc compliqué. Mais dans l'autre sens aussi

car en percutant la berme centrale, le camion a projeté un morceau de béton et entraîner un autre accident sur la chaussée qui vient de Tournai et mène à Bruxelles, au km 51.8 précisément.