Météo: la Belgique chantera sous la pluie aujourd'hui

Une zone de pluie active traversera rapidement la Belgique d'ouest en est mardi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elle sera suivie d'averses parfois fortes et orageuses. En d'autres mots: le parapluie devra être de sortie tout au long de la journée. Localement, les cumuls de précipitations pourront atteindre les 20 à 30 litres par mètre carré sous les averses intenses. Le thermomètre affichera 15 à 19 degrés, sous un vent modéré à assez fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.



Mardi soir et pendant la nuit, le ciel restera partiellement à très nuageux, sous la pluie ou les averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Il fera 10 à 14 degrés sous un vent toujours modéré. La zone de pluie quittera la Belgique mercredi et le temps redeviendra rapidement sec. Les éclaircies et les passages nuageux se partageront le ciel. Le retour du temps sec s'accompagnera toutefois de l'arrivée d'air polaire qui fera baisser les températures. Elles ne dépasseront plus 10 à 14 degrés, sous un vent qui restera modéré et parfois assez fort au littoral. Les écharpes et manteaux resteront bienvenus jeudi, avec 9 à 14 degrés prévus. Il fera généralement sec avec des éclaircies mais une ondée pourra survenir sur le nord-est du pays. Une zone de pluie peu active traversera la Belgique, au cours de la nuit suivante, de la Côte vers l'Ardenne.