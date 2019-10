Une ex-compagne de Nordahl Lelandais décrit une nuit d'horreur: "Il avait une tronçonneuse attachée dans le dos"

Elle accuse notamment Nordahl Lelandais d'avoir diffusé, sans son accord, des vidéos intimes de leurs ébats sur un site pornographique.

Un homme manipulateur, violent, pervers narcissique... Depuis son arrestation dans le meurtre de la petite Maëlys, le passé de Nordahl Lelandais refait surface. Sa personnalité est décryptée et ses mouvements sont analysés. Des dizaines d'autres dossiers sont réexaminés par les gendarmes de la "cellule Ariane". Car l'ex maître chien pourrait être impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires non résolues.

Face à ces nouvelles révélations, de nouvelles victimes osent prendre la parole. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, une ex compagne de Nordahl Lelandais témoigne. Elle décrit un homme particulièrement violent. La jeune femme, que nous appellerons Sophie, a commencé à fréquenter l'ancien militaire en 2015. Un an et 7 mois plus tard, le couple se sépare.

Selon Sophie, Nordahl aurait très mal vécu cette rupture. "Il ne l'a pas accepté, ça a été difficile et violent", explique-t-elle. Les mois qui suivirent furent un véritable enfer pour la jeune femme. Dans les colonnes du quotidien, elle parle de harcèlement et de menaces de mort.

Je me suis mise à courir pour me sauver

Le 10 avril 2017, elle a eu la peur de sa vie. "Je me promenais en forêt avec mes chiens quand j'ai vu sa voiture stationnée près du chemin. Et là, je l'ai vu. Il était avec ses chiens et avait une tronçonneuse attachée dans le dos. Je me suis plaquée contre un arbre et j'ai fait un signe de croix. Il est passé devant moi, le regard froid et je me suis mise à courir pour me sauver", relate-t-elle au Dauphiné Libéré.

La nuit suivante, Arthur Noyer, caporal de 23 ans, disparaissait soudainement. Nordahl Lelandais avait d'abord nié tout implication, puis reconnu en mars 2018, devant les juges d'instruction de Chambéry, une bagarre entre lui et Arthur Noyer, qui avait entraîné la mort de ce dernier.

Sophie accuse également Nordahl Lelandais d'avoir diffusé, sans son accord, des vidéos intimes de leurs ébats sur un site pornographique.

Nordahl Lelandais est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il est mis en examen pour le meurtre de Maëlys De Araujo en août 2017, ainsi que pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en avril de la même année, et des agressions sexuelles sur des petites cousines.