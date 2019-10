Les 50 premiers mètres du nouveau pont de Gênes ont été placés (photos)

Un peu plus d'un an après l'écroulement du pont Morandi de Gênes qui avait fait 43 morts, une première plateforme de 50 mètres de long du nouveau pont dessiné par Renzo Piano a commencé à être posée mardi. Une cérémonie officielle a été organisée en présence du Premier ministre Giuseppe Conte pour la pose de cette portion initiale d'un nouvel ouvrage qui mesurera une fois terminé 1.067 mètres de long. L'ouvrage aura la forme de la quille d'un paquebot.



Les opérations ont démarré à 10H11 locales, au son des sirènes. La première pierre du pont avait été posée le 25 juin. Trois mois plus tard, il est doté d'une première portion de route. Un dispositif de deux grues géantes et mobiles doit permettre de déposer la plateforme sur les piles 5 et 6 du pont, hautes de 45 mètres et déjà installées, pour un poids total de 550 tonnes. L'architecte star Renzo Piano, présent sur les lieux, a exhorté les ouvriers à "ne pas se faire mal". "Travaillez en pleine sécurité", a-t-il demandé, en évoquant une "opération acrobatique" pour "l'armée d'ouvriers et techniciens" mobilisés pour ces travaux.

Au total, le pont sera constitué de 19 plateformes de 26 mètres de large: 14 de 50 mètres de long comme celle posée mardi, 3 de 100 mètres de long qui se trouveront au centre du pont, et 2 de 67 mètres. Le maire de Gênes Marco Bucci a promis une fin des travaux pour avril 2020.