La journée du XV de France: à Fukuoka en Shinkansen

Une quarantaine de minutes chrono: le XV de France a effectué mardi les 130 kilomètres qui séparent Kumamoto de Fukuoka (sud du Japon), où ils affrontent les Etats-Unis le lendemain en Coupe du monde, via le Shinkansen, le TGV japonais avant de prendre ses marques au stade Hakatanomori.

Rapidité, ponctualité, confort et Wifi puissant: les Bleus ont privilégié la voie ferroviaire à la route pour rallier les deux villes distantes de quelque 130 kilomètres.

Arrivés en milieu de matinée à Fukuoka, ville de quelque 1,5 millions d'habitants et la plus peuplée de Kyushu -- île la plus méridionale des quatre principales qui composent le Japon -- ils ont ensuite découvert en milieu d'après-midi l'enceinte où ils défieront les Américains.

Un stade de quelque 20.000 places atypique, posé au milieu de la forêt, sur laquelle il est ouvert grâce à ses deux minuscules tribunes derrière chaque en-but.

Cedate Gomes Sa l'a également découvert alors que l'encadrement avait indiqué qu'il resterait à Kumamato après être arrivé de France la veille au soir, en remplacement de Demba Bamba (forfait pour la suite de la compétition).

Pendant la vingtaine de minutes ouvertes à la presse, les Bleus se sont livrés à une opposition entre titulaires et remplaçants ou joueurs hors groupe.

- Guitoune cuisse bandée -

Le centre Sofiane Guitoune, qui doit démarrer mercredi, avait une cuisse entourée d'un large bandage mais a paru s'entraîner normalement. Virimi Vakatawa, qui joue au même poste mais regardera le match des tribunes, n'a lui pas participé à la séance, regardant ses coéquipiers du bord du terrain.

Les joueurs du XV de France ont pu mesurer l'humidité présente, qui devrait rendre mercredi le ballon glissant. "Il faudra être hyper vigilant. On est habitué à ce climat mais il faudra le prendre en compte pour les stratégies et le déroulé du match", a expliqué Louis Picamoles. Le plan de jeu comme le scénario de la rencontre pourraient également être impactés par la pluie, qui pourrait s'inviter.

Capitaine pour la première fois du XV de France, en remplacement de Guilhem Guirado (préservé sur le banc), Picamoles a mené cette dernière mise en place.

"On s'est focalisé sur nous, ce qu'on va essayer de mettre en place. Cela a été assez court car on a eu 10 jours pour préparer (le match), et une grosse semaine intensive (la dernière). On a surtout cherché à garder du gaz et de l'énergie pour demain" a raconté Picamoles.

Le N.8 et ses équipiers sont au point avant ce deuxième rendez-vous de la Coupe du monde, selon le centre Gaël Fickou, présent avec Picamoles en conférence de presse: "(Les Etats-Unis sont) une équipe de qualité mais si on joue à notre niveau, qu'on défend bien et qu'on est discipliné, on espère gagner de belle manière. On sera prêts."