Wall Street efface ses gains avec le recul de l'activité manufacturière américaine

La Bourse de New York effaçait ses gains mardi peu après l'ouverture, plombée par une forte contraction du secteur manufacturier aux Etats-Unis.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,36%, à 26.819,90 points, vers 14H40 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,07%, à 8.004,63 points, et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,19%, à 2.971,05 points.

Wall Street avait fini en hausse lundi, rassurée par un vent d'optimisme dans la guerre commerciale sino-américaine et par la bonne santé du titre d'Apple: le Dow Jones avait pris 0,36% et le Nasdaq 0,75%.

A l'entame du dernier trimestre de l'année, la cote new-yorkaise, qui avait démarré la séance dans le vert grâce notamment à la progression du secteur bancaire, a vu ses principaux indices brusquement chuter après la publication d'un indice sur l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis.

L'indice ISM manufacturier a perdu 1,3 point de pourcentage, pour tomber à 47,8 points en septembre, son plus bas niveau depuis 2009. Les analystes espéraient une légère remontée de l'indicateur en territoire positif juste au-dessus de 50 points.

"Les commentaires des personnes interrogées reflètent un affaiblissement continu de la confiance des entreprises", a indiqué Timothy Fiore, responsable de l'enquête de l'ISM.

"Le commerce mondial demeure le problème principal comme le montre la contraction des nouvelles commandes à l'exportation qui s'est amorcée dès juillet. D'une façon générale, le moral reste très prudent quant à la croissance à court terme", a prévenu ce responsable.

Le président Donald Trump a pour sa part profité du repli de cet indice pour attaquer une nouvelle fois la politique monétaire menée par la banque centrale américaine.

"Comme je l'avais prédit, Jay Powell (le président de l'institution, NDLR) et la Réserve fédérale ont permis au dollar de devenir tellement fort, particulièrement face à TOUTES les autres devises, que nos industriels en sont affectés", a-t-il écrit.

- McDonald's chute -

Les investisseurs gardaient d'ailleurs un oeil attentif sur toute information relative aux tensions commerciales entre Washington et Pékin, qui font réagir les marchés depuis plus d'un an.

"Il faudra qu'il y ait un cessez-le-feu en octobre dans la guerre commerciale sino-américaine pour que les marchés gardent leur tendance haussière. Il pourrait s'agir de la Chine qui consentirait à acheter davantage de produits agricoles américains, tandis que les Etats-Unis s'abstiendraient d'imposer de nouveaux tarifs douaniers", estime Art Hogan de National.

Les pourparlers au plus haut niveau entre les deux premières économies mondiales sont censés reprendre la semaine prochaine à Washington.

"Les Etats-Unis comme la Chine ont intérêt à réaliser des avancées alors que l'économie chinoise ralentit et que l'administration américaine pourrait se servir d'une victoire (sur le front commercial, NDLR) dans le climat politique actuel", note M. Hogan.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine, qui s'était affiché en forte progression en début de séance, reculait. Il s'établissait à 1,646% contre 1,665% la veille.

Au rang des valeurs, McDonald's affichait les pertes les plus importantes au sein du Dow Jones, son titre reculant de 2,53%.

Apple (+1,00%) continuait sur sa tendance de la veille. Un analyste de la banque JP Morgan a relevé lundi l'objectif de prix de l'action Apple à 265 dollars (contre 243 dollars précédemment), tablant notamment sur des ventes plus importantes que prévu du nouveau modèle d'iPhone.