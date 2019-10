Mondiaux d'athlétisme: Kevin Mayer en sauveur de la patrie

Au fond du trou depuis le début des Mondiaux de Doha, la France s'en remet à Kevin Mayer, grandissime favori du décathlon qui démarre mercredi, pour éviter un fiasco monumental.

Le recordman du monde (9.126 points) est l'ultime espoir d'une délégation tricolore très mal en point au Qatar. Avec aucune médaille au compteur et des leaders passés totalement au travers jusque-là, le spectre du zéro pointé guette les Bleus, comme à Helsinki en 1983 et à Stuttgart en 1993.

Pour éviter un terrible retour en arrière, deux ans après les cinq podiums conquis à Londres et trois ans après avoir ramené six breloques des Jeux Olympiques de Rio, les Français peuvent miser sur Mayer (27 ans), la référence absolue du décathlon désormais érigé en sauveur de la patrie en danger. Le tenant du titre n'a pas de rival à sa mesure a priori, hormis le Canadien Damian Warner, meilleur performeur de 2019 (8.711 points). Reste à savoir s'il n'aura pas été contaminé par la sinistrose ambiante dans un groupe qui collectionne les déconvenues depuis cinq jours.

- "Le plus complet" -

Il lui faudra surtout s'enlever de la tête le souvenir amer des Championnats d'Europe de 2018 à Berlin et de ses trois essais manqués à la longueur qui lui avaient coûté le titre.

"La peur du zéro chez le décathlonien est omniprésente. Je fais un zéro tous les six ans, donc normalement je suis tranquille", a-t-il déclaré avec humour avant le début de la compétition.

Son entraîneur Bertrand Valcin assure de son côté que ce faux-pas a paradoxalement servi son poulain, qui, piqué au vif, avait d'ailleurs battu le record du monde dans la foulée au meeting de Talence, le 16 septembre 2018.

"Il ne faut pas l'effacer, il faut que ce soit une expérience utile. Cela permet d'avoir encore plus de rigueur pour ne pas avoir de petits parasites dans la tête", a expliqué le technicien.

"En épreuves combinées il y a toujours une chance de perdre, a expliqué à l'AFP le champion olympique américain Ashton Eaton. Mais Kevin est tellement régulier, c'est celui qui a le plus de chances de l'emporter, qui est le plus complet".

"Berlin? Tout décathlonien connait ce jour (...) Ce qui fait la différence c'est la façon de rebondir après cet échec. Et lui il a juste battu le record du monde (rires)!"

- "Envie d'être acteur" -

Bien qu'il ait toujours cette petite boule au ventre avant chaque grand championnat, tous les voyants sont apparemment au vert pour Mayer et même ses douleurs récurrentes au genou droit sont à conjuguer au passé.

"J'ai moins mal que l'année dernière, je suis beaucoup plus confiant que d'habitude par rapport à ce genou", a-t-il indiqué.

Mayer, qui a mis "le frein à main" à l'entraînement depuis le meeting de Paris, le 24 août, et dont le dernier décathlon remonte à celui de Talence, n'attend maintenant plus qu'une chose: se lancer dans ses dix travaux et se lâcher.

"Je sais que l'adrénaline des Championnats me donne des ailes, a-t-il confié. Je sais que j'ai les conditions pour faire de très grosses performances. J'ai envie d'être acteur. Je sais que je suis ultra-favori mais dans ma tête ça reste un décathlon qu'il faudra aller chercher. Il faudra tout donner. Je ne suis pas du tout reposé sur mes acquis, et je ne me dis pas qu'il faudra assurer pour gagner. Au contraire."

Même s'il affirme avoir "progressé techniquement" dans toutes les épreuves du décathlon, hormis l’imprévisible 1.500 m, il n'est en tout cas pas question de songer à améliorer son total de points historique de 2018. Seule compte la médaille d'or.

"Je suis déjà le détenteur du record du monde et c'est un objectif qui est pour l'instant au second plan, a-t-il lancé. Le titre est plus important". Il en va de l'honneur de l'équipe de France.