Météo: après la pluie et le vent, le retour du 3E LARRON

Ce mercredi matin, la moitié sud-est du pays devra composer avec de nombreux nuages et de la pluie. Ailleurs, le ciel deviendra partiellement nuageux et plus sec à partir de la côte. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec parfois des averses surtout sur la partie orientale du pays.





Le froid fait son retour

Ce mercredi, de l'air polaire circulera sur nos régions, voyageant entre une zone de haute pression des Açores au Groenland et une dépression sur l'est du continent. Dès lors, les températures baissent. Les maxima de ce mercredi oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 14 degrés dans le centre. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort de nord, revenant vers le nord-ouest. Rafales de 50 km/h. Ce soir, le temps sera sec et peu nuageux en de nombreux endroits. En cours de nuit, des nuages bas transiterons depuis la mer du Nord vers nos régions avec éventuellement quelques gouttes. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés à la côte. Vent faible à modéré de nord-ouest revenant vers l'ouest.

Jeudi, le temps sera partiellement nuageux à parfois très nuageux. Quelques ondées seront possibles, principalement sur la moitié est du pays. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes à 15 degrés sur l'ouest. Vent faible à modéré d'ouest tournant au sud en soirée.

Vendredi, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Elle sera suivie par un temps partiellement à très nuageux avec encore des averses. Vent modéré à localement assez fort de sud-ouest. Maxima de 10 à 16 degrés.

Samedi

Samedi, alternance d'éclaircies et de champs nuageux avec quelques rares faibles averses isolées. Maxima de 12 à 16 degrés.

Dimanche

Dimanche, une nouvelle zone de pluie et d'averses pouvant être accompagnées d'orage devrait balayer notre pays d'ouest en est. Probablement un vent marqué d'ouest et des maxima autour de 14 degrés.