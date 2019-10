Procédure de destitution de Trump - L'avocat du président américain Trump représenté par un ancien magistrat du Watergate

(Belga) Rudy Giuliani, l'avocat du président américain Donald Trump, a engagé un magistrat qui a fait partie de l'équipe enquêtant sur le scandale du Watergate qui a mené à la démission du président américain Richard Nixon dans les années '70, rapportent les médias américains.

Jon Sale, un ami de longue date de l'avocat et ancien maire de New York Rudy Giuliani, a accepté de représenter celui-ci dans l'enquête pour destitution engagée contre le président américain Donald Trump. M. Sale a confirmé l'information au New York Daily News mais il n'a pas indiqué si son client Rudy Giuliani livrerait, comme lui demandent les chefs démocrates de commissions parlementaires, des documents liés à l'affaire ukrainienne qui ébranle le président américain. Celui-ci est soupçonné par les démocrates d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour qu'il mène des investigations sur le démocrate Biden, son possible adversaire en 2020. Cette fois, le magistrat Jon Sale sera donc de l'autre côté dans la procédure de destitution après avoir été l'assistant spécial du procureur dans le scandale du Watergate, un programme d'espionnage politique qui avait visé les démocrates dans les années '70 aux Etats-Unis. Les accusations à l'époque avaient contribué à pousser le président républicain Richard Nixon à la démission en 1974, sous la menace d'une procédure de destitution. (Belga)