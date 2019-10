Loyers à Bruxelles: voici les deux communes où les prix ont le plus grimpé

Les prix des loyers ont légèrement augmenté à Bruxelles en 2018, rapporte mercredi l'Observatoire des loyers de la Région. Le loyer moyen de 2018 s'élevait à 739 euros, contre 725 euros un an auparavant. Ce sont surtout les communes d'Evere et Schaerbeek qui connaissent une croissance des prix.



L'observatoire vise à réaliser une photographie du marché locatif bruxellois. L'enquête 2018 s'est focalisée sur 5.000 logements mis en location sur le territoire de la Région bruxelloise, soit 1,5% de l'ensemble des logements locatifs bruxellois. Elle a été réalisée entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre de la même année. Le niveau de confort des logements s'est considérablement amélioré au cours des 20 dernières années, constate encore l'Observatoire: 98% des logements sont équipés d'une salle de bain et/ou d'une installation de chauffage central. Les caractéristiques de performances énergétiques des logements s'améliorent également, depuis 2008: de plus nombreux logements disposent de doubles vitrages (70%); ils sont équipés d'outils de régulation thermique (50%) et sont chauffés au gaz (80%). Cependant, seuls 55% des logements sont jugés en bon état ou en très bon état par les locataires qui y résident. Parmi les autres constats tirés, l'enquête relève que la colocation gagne du terrain. Si 11% des logements sont loués en colocation, la proportion passe à 18% si l'on ne prend en compte que les logements nouvellement emménagés.