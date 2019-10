Un employé de la Ville de Liège poursuivi pour attouchements sur mineures dans le "Carré": son avocat demande l'acquittement

Un employé de la Ville de Liège a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de deux faits d'attentats à la pudeur commis sur deux adolescentes.

Un Liégeois poursuivi pour des attouchements sur des adolescentes. Le trentenaire avait glissé sa main entre les jambes de deux jeunes filles, dont une mineure d'âge, qui fréquentaient le "Carré" de Liège.



Le prévenu avait été intercepté le 29 octobre 2017 vers 5h30 par une patrouille de policiers spécialement affectés à la surveillance du "Carré", le centre festif de Liège. Deux jeunes filles, dont une mineure d'âge, avaient dénoncé les agressions commises par le prévenu. Elles avaient indiqué qu'il avait volontairement passé sa main entre leurs jambes pour toucher leur intimité.



Les jeunes filles qui avaient tenté de le repousser avaient ensuite été giflées. Le parquet a dénoncé le comportement inapproprié du prévenu et a requis une peine de 8 mois de prison qui tient compte de l'ancienneté des faits. Le prévenu a contesté ces faits et a affirmé qu'il avait été impliqué dans une dispute avec les adolescentes qui l'auraient insulté puis frappé.



Il a contesté avoir commis des attentats à la pudeur et des faits de coups. Son avocat, Maître Jaminon, a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute ou la suspension du prononcé. Le jugement sera prononcé le 6 novembre.