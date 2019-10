Une prestigieuse compagnie de théâtre renonce aux subventions pétrolières au nom de l'urgence climatique: "Nous écoutons nos jeunes"

La prestigieuse compagnie théâtrale Royal Shakespeare Company (RSC) a annoncé mercredi renoncer aux aides du groupe pétrolier BP au nom de l'"urgence climatique". Le mécénat de BP permettait à la RSC, compagnie théâtrale britannique basée à Stratford-Upon-Avon, ville natale de William Shakespeare, de proposer des tickets à 5 livres (5,60 euros) pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans depuis 2013.

La prestigieuse compagnie théâtrale Royal Shakespeare Company (RSC) a annoncé mercredi renoncer aux aides du groupe pétrolier BP au nom de l'"urgence climatique". Le mécénat de BP permettait à la RSC, compagnie théâtrale britannique basée à Stratford-Upon-Avon, ville natale de William Shakespeare, de proposer des tickets à 5 livres (5,60 euros) pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans depuis 2013.



"Dans un contexte d'urgence climatique, que nous reconnaissons, les jeunes nous disent maintenant clairement que le mécénat de BP crée une barrière entre eux et leur désir de s'impliquer avec la RSC. Nous ne pouvons pas ignorer ce message", expliquent Gregory Doran, directeur artistique de la RSC et Catherine Mallyon, qui en est la directrice exécutive, dans un communiqué.



Ils annoncent avoir pris la "décision difficile" de mettre fin à leur collaboration avec BP à la fin 2019.



BP s'est dit "déçu et atterré que la RSC ait décidé de mettre fin à notre partenariat".





Les jeunes ont écrit une lettre



Récemment une association de jeunes à l'origine de grèves scolaires pour dénoncer l'inaction face au changement climatique (UK Student Climate Network) avait écrit à la RSC, lui reprochant le mécénat de BP.



"Cela veut dire que si nous, les jeunes, voulons voir une pièce dans votre théâtre à un prix abordable, nous devons aider à promouvoir une entreprise qui détruit activement notre avenir en bouleversant le climat", écrivaient-ils.





Les compagnies pétrolières se sont arrangées pour tisser des liens avec les institutions culturelles



Depuis des mois des artistes et des militants environnementaux protestent contre les liens entre BP ou d'autres compagnies pétrolières et des institutions culturelles britanniques comme la National Portrait Gallery, le Royal Opera House ou le British Museum.



En juin dernier, le comédien britannique Mark Rylance avait annoncé quitter la RSC pour s'opposer au mécénat de BP.



Le comédien avait expliqué ne pas vouloir "être associé à BP comme je ne souhaiterais pas l'être à un marchand d'armes, un vendeur de tabac ou toute personne qui détruit délibérément la vie de personnes vivantes et à naître."