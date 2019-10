Un Allemand est décédé il y a 8 ans dans son appart, ses voisins l'ignoraient: son chien est mort de faim

Heinz H, un retraité allemand, est décédé dans son domicile à Senden en 2011. Son chien s'est retrouvé seul et enfermé dans l'appartement. Il a fini par mourir de faim, selon le journal Bild. Durant 8 ans, les corps de l'homme et de l'animal se sont décomposés dans le logement sans que personne ne soit au courant.



Toutes les factures de l'homme de 59 ans étaient payées à temps grâce aux prélèvements bancaires automatiques.

Un voisin a contacté la police à cause d'une odeur de pourriture mais il n'y pas pas eu d'intervention de leur part. "Un autre voisin a dit à la police qu’il l’avait vu il ya un moment. Et j’imagine que c’est la raison pour laquelle la police n’est plus intervenue - une personne a dit cela, l’autre a dit cela - et a mis fin à l’enquête. Mais néanmoins, s'il y a une odeur de pourriture, il faut y aller. Peut-être qu'ils ne l'ont pas sentie ce jour-là, je ne sais pas", a expliqué Maurice, un voisin.

Une personne aurait alerté plusieurs fois les autorités après avoir constaté que la voiture de Heinz était pleine de mousse et que les pneus étaient crevés, mais, là encore, rien ne s'est passé. Le véhicule était garée sur le parking en bas de l'immeuble durant 8 ans.

Ce n'est que lorsque les pompiers sont intervenus pour un feu de sous-sol des années plus tard qu'ils ont ouvert la porte de l'appartement. Ils ont découvert les corps décomposés de l'homme et de son chien.

La police a lancé une enquête pour comprendre les circonstances de la mort de Heinz H.et comment une telle situation a pu se produire.

"Nous essayons de savoir qui de nos collègues était sur place à ce moment-là et pourquoi la décision d'aller dans l'appartement n'a pas été prise", a déclaré Britta Venker, de la police de Coesfeld.